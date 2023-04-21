В Кремле напомнили, что под Посольством Украины в Москве "тоже есть земля"

Москва не оставит без ответа решение украинской власти о разрыве договора аренды земли на Воздухофлотском проспекте в Киеве, где расположено здание Посольства России. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь же тоже есть земля под Посольством Украины и так далее. Поэтому очевидно, что будут соответствующие меры приниматься", — отметил представитель Кремля.

Напомним, что Посольство Украины до разрыва дипотношений располагалось в престижном Пресненском районе Москвы — в Леонтьевском переулке. Это историческое здание, построенное в середине XVIII века, ранее являлось домом купчихи Заборовой. Поблизости также расположено здание Посольства Азербайджана и сквер Муслима Магомаева.