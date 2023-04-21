Россиянин нарушил предписание врачей и чуть не умер от тромба в мозге

В подмосковном Красногорске врачи достали трёхсантиметровый тромб из мозга 65-летнего мужчины, который перестал пить назначенные ему лекарства, что и привело к патологии. Об этом пишет Минздрав Московской области.

Мужчина попал в клинику с симптомами инсульта, у него были слабость в конечностях и несвязная речь. Ему диагностировали тромбоз сонной артерии, который случился, потому что пациент перестал без ведома врача принимать антикоагулянты — препараты для разжижения крови.

"Под рентген-контролем мы провели тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили 3-сантиметровый тромб. Операция прошла успешно и заняла около 45 минут", — поделился рентген-хирург красногорской больницы Алексей Кудаков.

Мужчину уже отпустили домой, где он продолжит лечение, а также ему вновь прописали антикоагулянты, которые были ранее назначены по состоянию пациента.