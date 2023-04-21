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21 апреля, 10:36

Россиянин нарушил предписание врачей и чуть не умер от тромба в мозге

В Подмосковье врачи удалили из мозга мужчины тромб длиной три сантиметра

<p>Снимок сосуда до операции (слева) и после (справа). Фото © <a href="https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/21-04-2023-10-16-59-krasnogorskie-vrachi-udalili-3-santimetrovyy-tromb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минздрав Московской области</a></p>

Снимок сосуда до операции (слева) и после (справа). Фото © Минздрав Московской области

В подмосковном Красногорске врачи достали трёхсантиметровый тромб из мозга 65-летнего мужчины, который перестал пить назначенные ему лекарства, что и привело к патологии. Об этом пишет Минздрав Московской области.

Мужчина попал в клинику с симптомами инсульта, у него были слабость в конечностях и несвязная речь. Ему диагностировали тромбоз сонной артерии, который случился, потому что пациент перестал без ведома врача принимать антикоагулянты — препараты для разжижения крови.

"Под рентген-контролем мы провели тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили 3-сантиметровый тромб. Операция прошла успешно и заняла около 45 минут", — поделился рентген-хирург красногорской больницы Алексей Кудаков.

Мужчину уже отпустили домой, где он продолжит лечение, а также ему вновь прописали антикоагулянты, которые были ранее назначены по состоянию пациента.

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Ранее сообщалось, что в Самаре стоматологи за три года удалили пациентке 23 зуба, но она сочла, что в этом не было необходимости, и теперь требует взыскать с врачей 400 тысяч рублей.

Татьяна Миссуми
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