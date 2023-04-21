Каждый третий россиянин копит на собственную квартиру
Каждый третий опрошенный россиянин признался, что копит на собственную квартиру
Большинство россиян имеют заветную мечту, на которую необходимо копить деньги. Это следует из данных опроса, проведённого компанией "Ренессанс жизнь" и сервисом для совместной работы над проектами и задачами Weeek среди 1,2 тысячи человек. Его результаты публикует RT.
Согласно им, таких респондентов оказалось 62%, причём 32% назвали своей мечтой покупку собственного жилья. Больше всего выбравших этот вариант ответа проживает в Санкт-Петербурге — 54%.
О пассивном доходе мечтают 16% россиян, среди них особенно выделились москвичи (25%). А 14% готовы копить на новую машину, о чём чаще всего заявляли жители Екатеринбурга (20%). Ещё 21% опрошенных признался, что не могут начать путь к желанному, чаще всего из-за недостаточного заработка.
Среди статей расходов, которые готовы "ужать" россияне, лидируют кафе и рестораны (35%), развлечения (28%), новая одежда (26%), алкоголь (21%) и личный транспорт (17%).
А другой опрос показал, что 15% россиян планируют взять подработку на майские праздники. Большинство из них собираются трудиться таксистами, курьерами, сборщиками заказов или взять сверхурочные на основной работе.
ТАСС / Сергей Савостьянов