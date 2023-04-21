Каждый третий россиянин копит на собственную квартиру

Большинство россиян имеют заветную мечту, на которую необходимо копить деньги. Это следует из данных опроса, проведённого компанией "Ренессанс жизнь" и сервисом для совместной работы над проектами и задачами Weeek среди 1,2 тысячи человек. Его результаты публикует RT.

Согласно им, таких респондентов оказалось 62%, причём 32% назвали своей мечтой покупку собственного жилья. Больше всего выбравших этот вариант ответа проживает в Санкт-Петербурге — 54%.

О пассивном доходе мечтают 16% россиян, среди них особенно выделились москвичи (25%). А 14% готовы копить на новую машину, о чём чаще всего заявляли жители Екатеринбурга (20%). Ещё 21% опрошенных признался, что не могут начать путь к желанному, чаще всего из-за недостаточного заработка.

Среди статей расходов, которые готовы "ужать" россияне, лидируют кафе и рестораны (35%), развлечения (28%), новая одежда (26%), алкоголь (21%) и личный транспорт (17%).