6 шагов: Как выбрать хорошего мастера для любых услуг по объявлению в Сети
Эксперт Филимонова объяснила, как выбрать мастеров по маникюру и ремонту в Сети
Россияне всё чаще ищут специалистов в Сети. В марте спрос на клининговые услуги вырос на 68%, на мастеров по ремонту — на 46%, а интерес к сфере красоты увеличился на 97% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные приводит "Авито.Услуги" и делится с Лайфом советами по поиску профессионалов в Интернете.
1. Изучите отзывы на исполнителя и его профиль. Следует отдать предпочтение тому специалисту, у которого регулярно появляется положительная обратная связь от клиентов. Также можно воспользоваться фильтром "4 звезды и выше" — тогда поиск "Авито" отобразит объявления с высоким рейтингом, уточнила руководитель категории "Ремонт и строительство" Светлана Филимонова. Она посоветовала обращать внимание и на значок "Документы проверены", что означает подлинность представленных исполнителем данных.
2. Изучите портфолио специалиста и фото его работ. Это поможет узнать мастера в деле и наглядно увидеть результат его труда, особенно если речь идёт о выборе парикмахера, визажиста или другого профессионала в индустрии красоты.
3. Проверьте наличие сертификатов и дипломов. Всегда обращайте внимание, какое образование имеет специалист. Если у него в профиле нет такой информации, то обязательно запросите её в личных сообщениях на платформе. Для мастеров в сфере красоты важно иметь документальное подтверждение знаний.
"Более того, ряд бьюти-услуг требует наличия лицензии, например некоторые косметологические процедуры. Перед встречей с мастером обязательно следует уточнить, входит ли нужная вам услуга в этот перечень и обязательно попросите специалиста предъявить лицензию", — сказал руководитель развития категории "Красота и здоровье" на "Авито.Услугах" Игорь Санников.
4. Внимательно прочтите объявление. Отдавать предпочтение стоит тем из них, в которых наиболее детально описаны услуги, а также указаны чёткие расценки. Важным фактором является и готовность мастера предоставить гарантию качественного выполнения услуги и вернуть деньги, если результат не устроит клиента.
5. Обсудите все детали со специалистом до начала работ. Когда вы определились с выбором, следует отправить мастеру свой запрос или связаться с ним по телефону. В первом разговоре очень детально опишите свои пожелания, предполагаемые сроки и уточните цену. В зависимости от специфики услуги, определитесь с местом проведения работы и удобным для вас временем, а также выясните, есть ли у мастера все необходимые материалы.
6. Обратите внимание на подход специалиста к работе. Настоящий профессионал всегда задаёт уточняющие вопросы. Например, парикмахер должен выяснить состояние волос клиента: есть ли проблемы с их структурой, были ли окрашивания, в каком состоянии находится кожа головы, какой уход применяется. Хороший мастер никогда не проигнорирует вопрос потенциального клиента.
Ранее сообщалось, что большинство россиян имеют заветную мечту, на которую необходимо копить деньги. Каждый третий опрошенный признался, что откладывает деньги на собственную квартиру.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров