6 шагов: Как выбрать хорошего мастера для любых услуг по объявлению в Сети

Россияне всё чаще ищут специалистов в Сети. В марте спрос на клининговые услуги вырос на 68%, на мастеров по ремонту — на 46%, а интерес к сфере красоты увеличился на 97% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Такие данные приводит "Авито.Услуги" и делится с Лайфом советами по поиску профессионалов в Интернете.

1. Изучите отзывы на исполнителя и его профиль. Следует отдать предпочтение тому специалисту, у которого регулярно появляется положительная обратная связь от клиентов. Также можно воспользоваться фильтром "4 звезды и выше" — тогда поиск "Авито" отобразит объявления с высоким рейтингом, уточнила руководитель категории "Ремонт и строительство" Светлана Филимонова. Она посоветовала обращать внимание и на значок "Документы проверены", что означает подлинность представленных исполнителем данных.

2. Изучите портфолио специалиста и фото его работ. Это поможет узнать мастера в деле и наглядно увидеть результат его труда, особенно если речь идёт о выборе парикмахера, визажиста или другого профессионала в индустрии красоты.

3. Проверьте наличие сертификатов и дипломов. Всегда обращайте внимание, какое образование имеет специалист. Если у него в профиле нет такой информации, то обязательно запросите её в личных сообщениях на платформе. Для мастеров в сфере красоты важно иметь документальное подтверждение знаний.

"Более того, ряд бьюти-услуг требует наличия лицензии, например некоторые косметологические процедуры. Перед встречей с мастером обязательно следует уточнить, входит ли нужная вам услуга в этот перечень и обязательно попросите специалиста предъявить лицензию", — сказал руководитель развития категории "Красота и здоровье" на "Авито.Услугах" Игорь Санников.

4. Внимательно прочтите объявление. Отдавать предпочтение стоит тем из них, в которых наиболее детально описаны услуги, а также указаны чёткие расценки. Важным фактором является и готовность мастера предоставить гарантию качественного выполнения услуги и вернуть деньги, если результат не устроит клиента.

5. Обсудите все детали со специалистом до начала работ. Когда вы определились с выбором, следует отправить мастеру свой запрос или связаться с ним по телефону. В первом разговоре очень детально опишите свои пожелания, предполагаемые сроки и уточните цену. В зависимости от специфики услуги, определитесь с местом проведения работы и удобным для вас временем, а также выясните, есть ли у мастера все необходимые материалы.

6. Обратите внимание на подход специалиста к работе. Настоящий профессионал всегда задаёт уточняющие вопросы. Например, парикмахер должен выяснить состояние волос клиента: есть ли проблемы с их структурой, были ли окрашивания, в каком состоянии находится кожа головы, какой уход применяется. Хороший мастер никогда не проигнорирует вопрос потенциального клиента.