Бабушка спалила шесть домов в Прикамье и оставила без крова 15 соседей
В Пермском крае пенсионерка спалила шесть домов, пытаясь сжечь сухую траву
Инспектор МЧС берёт с пенсионерки объяснения. Обложка © ГУ МЧС по Пермскому краю
В посёлке Горки Косинского района Пермского края пенсионерка, пытавшаяся избавиться от сухой травы, сожгла шесть частных домов. Об этом сообщает SHOT.
73-летняя бабушка решила сжечь сухостой у дома, но всё пошло не по плану. Сначала огонь перекинулся на её собственный дом, а затем и на соседние. Все здания были деревянными и выгорели полностью. Без крова остались 15 человек, включая четырёх детей. По предварительным данным, общий ущерб составляет три миллиона рублей. Среди владельцев уничтоженного жилья — трое пенсионеров и трое безработных. Все жители разъехались по родственникам.
Пожар в посёлке Горки. Фото © ГУ МЧС по Пермскому краю.
К счастью, при пожаре никто не пострадал. В ситуации разбираются сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС.
Ранее сухая трава загорелась в Свердловской области. Огонь охватил не менее 20 строений в СНТ "Светлый", сообщили в МЧС и показали видео пожара.