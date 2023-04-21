Бабушка спалила шесть домов в Прикамье и оставила без крова 15 соседей

73-летняя бабушка решила сжечь сухостой у дома, но всё пошло не по плану. Сначала огонь перекинулся на её собственный дом, а затем и на соседние. Все здания были деревянными и выгорели полностью. Без крова остались 15 человек, включая четырёх детей. По предварительным данным, общий ущерб составляет три миллиона рублей. Среди владельцев уничтоженного жилья — трое пенсионеров и трое безработных. Все жители разъехались по родственникам.