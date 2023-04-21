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21 апреля, 10:52

Бабушка спалила шесть домов в Прикамье и оставила без крова 15 соседей

В Пермском крае пенсионерка спалила шесть домов, пытаясь сжечь сухую траву

<p>Инспектор МЧС берёт с пенсионерки объяснения. Обложка © ГУ МЧС по Пермскому краю</p>

Инспектор МЧС берёт с пенсионерки объяснения. Обложка © ГУ МЧС по Пермскому краю

В посёлке Горки Косинского района Пермского края пенсионерка, пытавшаяся избавиться от сухой травы, сожгла шесть частных домов. Об этом сообщает SHOT.

73-летняя бабушка решила сжечь сухостой у дома, но всё пошло не по плану. Сначала огонь перекинулся на её собственный дом, а затем и на соседние. Все здания были деревянными и выгорели полностью. Без крова остались 15 человек, включая четырёх детей. По предварительным данным, общий ущерб составляет три миллиона рублей. Среди владельцев уничтоженного жилья — трое пенсионеров и трое безработных. Все жители разъехались по родственникам.

Пожар в посёлке Горки. Фото © ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожар в посёлке Горки. Фото © ГУ МЧС по Пермскому краю.

К счастью, при пожаре никто не пострадал. В ситуации разбираются сотрудники отдела надзорной деятельности МЧС.

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Ранее сухая трава загорелась в Свердловской области. Огонь охватил не менее 20 строений в СНТ "Светлый", сообщили в МЧС и показали видео пожара.

Никита Никонов
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