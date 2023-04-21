Частный инвестор спрогнозировал курсы доллара и евро на следующей неделе

В течение следующей недели не стоит ожидать значительного изменения курсов доллара и евро, рассказал RT частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. По его словам, несмотря на давление на российскую валюту котировок нефти, налоговые поступления выступят для неё поддержкой.

Инвестор отметил, что на следующей неделе доллар будет стоить 80–81,5 рубля, а евро — 88–89,5 рубля. Однако такая ситуация продлится лишь до начала мая.

"После окончания налогового периода (с началом нового месяца) стоит ожидать коррекции для рубля, поскольку на первый план выйдут статистические данные по объёмам экспорта нефти и уровню дефицита бюджета — это будет оказывать давление на рубль, который в начале мая перейдёт к ослаблению", — объяснил Сидоров.