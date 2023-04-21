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21 апреля, 11:18

Путин поднял на Совбезе вопрос чрезвычайной важности

Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию с безопасностью в школах и вузах

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию с безопасностью в российских образовательных учреждениях.

Президент отметил, что раньше этот вопрос поднимался в экстренном порядке в случае произошедшей трагедии. Теперь проблема безопасности в школах обсуждается "на плановой основе". Докладчиком выступил министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев.

"У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности. <...> Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях", — сказал Путин.

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Ранее на совещании Совбеза глава государства предложил обсудить информационную безопасность РФ.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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