Путин поднял на Совбезе вопрос чрезвычайной важности
Путин предложил Совбезу обсудить ситуацию с безопасностью в школах и вузах
Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить ситуацию с безопасностью в российских образовательных учреждениях.
Президент отметил, что раньше этот вопрос поднимался в экстренном порядке в случае произошедшей трагедии. Теперь проблема безопасности в школах обсуждается "на плановой основе". Докладчиком выступил министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев.
"У нас сегодня вопрос чрезвычайной важности. <...> Речь о дополнительных мерах по совершенствованию профилактики правонарушений в образовательных организациях", — сказал Путин.
Ранее на совещании Совбеза глава государства предложил обсудить информационную безопасность РФ.