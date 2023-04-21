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21 апреля, 11:30

Путин и саудовский принц договорились об усилении контактов между странами

Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Разговор прошёл в дружественном ключе, носил конструктивный и содержательный характер. С учётом этого условлено о наращивании контактов по конкретным направлениям сотрудничества", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Путин и саудовский принц обсудили ряд актуальных вопросов повестки с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей в инвестиционной, торгово-экономической и энергетической областях. Также стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, поговорили о перспективах взаимодействия королевства с объединением БРИКС и констатировали, что Москва и Эр-Рияд довольны уровнем своего взаимодействия в рамках формата ОПЕК+.

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"Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка", — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного для мусульман месяца Рамадан. Телефонная беседа прошла по инициативе саудовской стороны, уточнили в Кремле.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что нефтяной альянс Москвы и Эр-Рияда может сорвать переизбрание президента США Джо Байдена. Несмотря на то что в 2020 году Америка выступила "миротворцем" в ценовом конфликте между участниками ОПЕК, теперь Вашингтон стал "мишенью" для членов альянса, отмечается в публикации.

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The / The Kremlin Moscow

Никита Никонов
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