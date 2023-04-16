КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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16 апреля, 05:42

СМИ узнали об альянсе с участием России, который может разрушить планы Байдена

Bloomberg: Нефтяной альянс Москвы и Эр-Рияда может сорвать переизбрание Байдена

Россия и Саудовская Аравия могут нарушить планы американского президента Джо Байдена. Нефтяной альянс двух государств грозит помешать его переизбранию на пост главы США в 2024 году, пишет Bloomberg.

Несмотря на то что в 2020 году Америка выступила "миротворцем" в ценовом конфликте между участниками ОПЕК, теперь Вашингтон стал "мишенью" для членов альянса, отмечается в публикации.

"Российско-саудовский нефтяной альянс способен принести всевозможные беды и неприятности американской экономике — и даже избирательной кампании президента Джо Байдена", — говорится в статье.

Bloomberg напоминает, как в прошлом году Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы добиться увеличения нефтедобычи, но после этого ОПЕК приняла решение о снижении. Недавно организация вновь сократила добычу чёрного золота и, по словам авторов материала, это может быть только началом.

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Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ намерены сократить добычу нефти на 1,66 миллиона баррелей в сутки начиная с мая. Это станет дополнением к действующему с ноября 2022 года сокращению в два миллиона баррелей в сутки. Об уменьшении объёмов добычи нефти, в частности, объявили Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир. На фоне этого цена нефти Brent даже превысила 85 долларов за баррель. Рост составил 6%.

Обложка ©

ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Николь Вербер
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