АСИ предложило использовать Fan ID только на матчах повышенной опасности
Карту болельщика могут начать использовать в России только на матчах повышенной опасности. С таким предложением выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ) и направило его в Правительство РФ.
"Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ (например, только для крупных международных футбольных турниров)", — приводит РИА "Новости" текст документа.
По данным агентства, речь идёт о матчах с участием сборной России.
Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) упростить использование Fan ID россиянами. Так, к 1 мая должны измениться условия для пенсионеров, детей и граждан с ограниченными возможностями.
ТАСС / Валентин Егоршин