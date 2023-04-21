АСИ предложило использовать Fan ID только на матчах повышенной опасности

Карту болельщика могут начать использовать в России только на матчах повышенной опасности. С таким предложением выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ) и направило его в Правительство РФ.

"Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ (например, только для крупных международных футбольных турниров)", — приводит РИА "Новости" текст документа.

По данным агентства, речь идёт о матчах с участием сборной России.