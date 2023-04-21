КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 11:32

АСИ предложило использовать Fan ID только на матчах повышенной опасности

Карту болельщика могут начать использовать в России только на матчах повышенной опасности. С таким предложением выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ) и направило его в Правительство РФ.

"Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ (например, только для крупных международных футбольных турниров)", — приводит РИА "Новости" текст документа.

По данным агентства, речь идёт о матчах с участием сборной России.

Президент РФС не видит оснований для отмены Fan ID

Президент РФС не видит оснований для отмены Fan ID

Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив (АСИ) упростить использование Fan ID россиянами. Так, к 1 мая должны измениться условия для пенсионеров, детей и граждан с ограниченными возможностями.

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ТАСС / Валентин Егоршин

Николь Вербер
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