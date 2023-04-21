Мусульмане Москвы получили дополнительный выходной в Ураза-байрам

В Москве мусульмане получили от руководства частных предприятий дополнительный выходной в честь праздника Ураза-байрам, чтобы провести его в мечети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

"Как раз сейчас на пятничный намаз в Московской соборной мечети собираются, будет опять очень много людей, поскольку во многих организациях, где работает значительное число мусульман, это в том числе торговые площадки какие-то, просто всех отпустили, сделали дополнительный выходной", — уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что это прекрасное решение для "многоконфессиональной Москвы" и в ДУМ приветствуют его. Там отметили, что на деятельности организаций это не скажется, ведь у мусульман всего два больших праздника — Курбан-байрам и Ураза-байрам.