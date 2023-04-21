КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 11:46

Мусульмане Москвы получили дополнительный выходной в Ураза-байрам

В Москве мусульмане получили от руководства частных предприятий дополнительный выходной в честь праздника Ураза-байрам, чтобы провести его в мечети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ.

"Как раз сейчас на пятничный намаз в Московской соборной мечети собираются, будет опять очень много людей, поскольку во многих организациях, где работает значительное число мусульман, это в том числе торговые площадки какие-то, просто всех отпустили, сделали дополнительный выходной", — уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что это прекрасное решение для "многоконфессиональной Москвы" и в ДУМ приветствуют его. Там отметили, что на деятельности организаций это не скажется, ведь у мусульман всего два больших праздника — Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Что за праздник Ураза-байрам и что можно и ни в коем случае нельзя делать 21 апреля

Что за праздник Ураза-байрам и что можно и ни в коем случае нельзя делать 21 апреля

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам. Глава государства отметил вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми
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