Инфекционист объяснил, до какого возраста можно делать вакцинацию ребёнка от ротавируса

Дети в возрасте от одного и до трёх лет — основная группа риска заболеваемости ротавирусом. Именно у них болезнь чаще всего протекает в тяжёлой форме, рассказал замдиректора по эпидемиологии ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Подколзин. Лучшим способом защититься от инфекции он назвал своевременную вакцинацию.

"Вакцинация от ротавирусной инфекции должна проводиться в строгом соответствии со схемой, определяемой возрастом ребёнка. Курс вакцинации должен быть завершён к шестимесячному возрасту", — предупредил он в беседе с "Газетой.ру".

Причём по истечению этого срока вакцинацию делать уже нельзя, добавил специалист. Далее надежда одна — соблюдение мер предосторожности вроде гигиены и ограничения социальных контактов чада. Подколзин подчеркнул, что чаще всего детей заражают именно члены семьи, переносящие ротавирус бессимптомно.