На Украине попросили YouTube включиться в борьбу с ЧВК "Вагнер"

Украинский министр культуры Александр Ткаченко направил письмо исполнительному директору видеохостинга YouTube Нилу Мохану с просьбой "прекратить интернет-деятельность" ЧВК "Вагнер". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube Нилу Мохану с просьбой предпринять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера", — заявил Ткаченко.

Он утверждает, что через такие видеосервисы, как YouTube и TikTok, якобы происходит "популяризация" российских воинских объединений, в том числе группы "Вагнер".