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21 апреля, 11:43

На Украине попросили YouTube включиться в борьбу с ЧВК "Вагнер"

Минкульт Украины попросил YouTube прекратить интернет-деятельность ЧВК "Вагнер"

Украинский министр культуры Александр Ткаченко направил письмо исполнительному директору видеохостинга YouTube Нилу Мохану с просьбой "прекратить интернет-деятельность" ЧВК "Вагнер". Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube Нилу Мохану с просьбой предпринять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера", — заявил Ткаченко.

Он утверждает, что через такие видеосервисы, как YouTube и TikTok, якобы происходит "популяризация" российских воинских объединений, в том числе группы "Вагнер".

Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как их встречают жители Артёмовска

Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как их встречают жители Артёмовска

Ранее сообщалось, что в Артёмовске 12 солдат ВСУ сдались в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер". По информации военного из российской группы, отступая, подразделения украинской армии бросают не только погибших, но и раненых. А тех, кто оказался в окружении, они даже не пытаются вызволить.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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