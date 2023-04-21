На Украине попросили YouTube включиться в борьбу с ЧВК "Вагнер"
Минкульт Украины попросил YouTube прекратить интернет-деятельность ЧВК "Вагнер"
Украинский министр культуры Александр Ткаченко направил письмо исполнительному директору видеохостинга YouTube Нилу Мохану с просьбой "прекратить интернет-деятельность" ЧВК "Вагнер". Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube Нилу Мохану с просьбой предпринять конкретные меры для мониторинга и прекращения интернет-деятельности "Вагнера", — заявил Ткаченко.
Он утверждает, что через такие видеосервисы, как YouTube и TikTok, якобы происходит "популяризация" российских воинских объединений, в том числе группы "Вагнер".
Ранее сообщалось, что в Артёмовске 12 солдат ВСУ сдались в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер". По информации военного из российской группы, отступая, подразделения украинской армии бросают не только погибших, но и раненых. А тех, кто оказался в окружении, они даже не пытаются вызволить.
ТАСС / Валентин Спринчак