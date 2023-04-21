ВСУ потеряли 310 солдат на самом смертоносном участке фронта
Российские военные за сутки уничтожили до 310 солдат ВСУ на Донецком направлении
Российские войска за сутки ликвидировали до 310 бойцов ВСУ на Донецком направлении, а также подавили систему "Град" и артиллерийскую установку "Гвоздика". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За прошедшие сутки [на Донецком направлении] уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — отметил он.
Также сообщалось, что на Краснолиманском направлении за сутки было уничтожено более 55 украинских военных вместе с их самоходной артиллерийской установкой.
Getty Images / Spencer Platt