ВСУ потеряли 310 солдат на самом смертоносном участке фронта

Российские войска за сутки ликвидировали до 310 бойцов ВСУ на Донецком направлении, а также подавили систему "Град" и артиллерийскую установку "Гвоздика". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки [на Донецком направлении] уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — отметил он.