Врач предупредил об опасности морской воды для детей до двух лет

Ротавирус представляет для детей большую опасность, а наличие в морской воде сточных вод и иных загрязнений делает поездку на море с ребёнком в возрасте одного-двух лет "безответственным экстримом". Об этом предупредил заместитель директора по эпидемиологии ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Подколзин.

"Такой отдых для детей раннего возраста — это безответственный экстрим со стороны родителей. Надежда на антисептики как на средство гарантированной профилактики в этих случаях — ошибочный выбор", — рассказал он "Газете.ру".

Медик предупредил о загрязнённости воды на морском побережье. К примеру, человек, являющийся переносчиком болезни, выделяет с испражнениями крайне высокие концентрации возбудителя, заражая большой объём воды. По словам инфекциониста, это в полной мере относится и к норовирусной инфекции, восприимчивость к которой сохраняется всю жизнь.