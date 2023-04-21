Врач предупредил об опасности морской воды для детей до двух лет
Инфекционист Подколзин счёл "безответственным" отдых на море с маленькими детьми
Ротавирус представляет для детей большую опасность, а наличие в морской воде сточных вод и иных загрязнений делает поездку на море с ребёнком в возрасте одного-двух лет "безответственным экстримом". Об этом предупредил заместитель директора по эпидемиологии ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Подколзин.
"Такой отдых для детей раннего возраста — это безответственный экстрим со стороны родителей. Надежда на антисептики как на средство гарантированной профилактики в этих случаях — ошибочный выбор", — рассказал он "Газете.ру".
Медик предупредил о загрязнённости воды на морском побережье. К примеру, человек, являющийся переносчиком болезни, выделяет с испражнениями крайне высокие концентрации возбудителя, заражая большой объём воды. По словам инфекциониста, это в полной мере относится и к норовирусной инфекции, восприимчивость к которой сохраняется всю жизнь.
Ранее Александр Подколзин предупредил родителей о важности прохождения курса вакцинации от ротавирусной инфекции до достижения ребёнком шестимесячного возраста. По его словам, после этого защититься поможет только соблюдение всех мер предосторожности, а родственники спокойно могут заразить чадо.
ТАСС / Сергей Мальгавко