КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 12:41

МИСиС высказался о раздаче повесток студентам в общежитиях

МИСиС допустил, что повестки выдают поступившим в вуз после колледжа студентам

Студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании могут получить повестку в военкомат, у них нет права на отсрочку. Об этом в пресс-службе Московского института стали и сплавов (МИСиС) заявили в ответ на сообщения о том, что якобы в общежитиях вуза и РГУ имени Косыгина учащимся раздают повестки.

"Сейчас идёт весенний призыв, в рамках которого получить повестку могут студенты, поступившие в вуз после колледжа, с дипломом СПО", — пояснили в пресс-службе института в беседе с РИА "Новости".

Там добавили, что такие студенты по закону не имеют отсрочки от службы в армии, в отличие от тех, кто поступил после школы.

Минцифры опровергло начало рассылки повесток через "Госуслуги" в Петербурге

Минцифры опровергло начало рассылки повесток через "Госуслуги" в Петербурге

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что впервые слышит о якобы раздаче повесток в вузе. Также он подчеркнул, что в Кремле не ведётся никаких разговоров о новой волне мобилизации.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Зотов

Никита Никонов
  • Новости
  • Армия
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров