МИСиС высказался о раздаче повесток студентам в общежитиях
МИСиС допустил, что повестки выдают поступившим в вуз после колледжа студентам
Студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании могут получить повестку в военкомат, у них нет права на отсрочку. Об этом в пресс-службе Московского института стали и сплавов (МИСиС) заявили в ответ на сообщения о том, что якобы в общежитиях вуза и РГУ имени Косыгина учащимся раздают повестки.
"Сейчас идёт весенний призыв, в рамках которого получить повестку могут студенты, поступившие в вуз после колледжа, с дипломом СПО", — пояснили в пресс-службе института в беседе с РИА "Новости".
Там добавили, что такие студенты по закону не имеют отсрочки от службы в армии, в отличие от тех, кто поступил после школы.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что впервые слышит о якобы раздаче повесток в вузе. Также он подчеркнул, что в Кремле не ведётся никаких разговоров о новой волне мобилизации.
ТАСС / Алексей Зотов