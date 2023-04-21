МИСиС высказался о раздаче повесток студентам в общежитиях

Студенты с дипломом о среднем профессиональном образовании могут получить повестку в военкомат, у них нет права на отсрочку. Об этом в пресс-службе Московского института стали и сплавов (МИСиС) заявили в ответ на сообщения о том, что якобы в общежитиях вуза и РГУ имени Косыгина учащимся раздают повестки.

"Сейчас идёт весенний призыв, в рамках которого получить повестку могут студенты, поступившие в вуз после колледжа, с дипломом СПО", — пояснили в пресс-службе института в беседе с РИА "Новости".

Там добавили, что такие студенты по закону не имеют отсрочки от службы в армии, в отличие от тех, кто поступил после школы.