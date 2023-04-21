Песков заявил, что впервые слышит о раздаче повесток в общежитиях МГУ
В Кремле опровергли разговоры о новой волне мобилизации
Разговоров о новой волне мобилизации в Кремле не ведётся. В этом заверил журналистов в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слухи о том, что студентам якобы стали выдавать повестки в вузах.
"Первый раз об этом слышу <…>. В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации", — подчеркнул пресс-секретарь президента.
В пятницу портал Doxa, который могут признать экстремистским, сообщил, что студентам Московского государственного университета якобы начали раздавать повестки в общежитиях вуза. По данным интернет-журнала, они были выданы комендантами общежитий. Никакие другие источники этой информации не подтверждают.
Как уже сообщал Лайф, в России приняли закон о совершенствовании воинского учёта. Так, теперь повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и в электронном виде. Многие оказались обеспокоены новой волной мобилизации, однако в Кремле эту информацию опровергли.