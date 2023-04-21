КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 09:42

Песков заявил, что впервые слышит о раздаче повесток в общежитиях МГУ

В Кремле опровергли разговоры о новой волне мобилизации

Разговоров о новой волне мобилизации в Кремле не ведётся. В этом заверил журналистов в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слухи о том, что студентам якобы стали выдавать повестки в вузах.

"Первый раз об этом слышу <…>. В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В пятницу портал Doxa, который могут признать экстремистским, сообщил, что студентам Московского государственного университета якобы начали раздавать повестки в общежитиях вуза. По данным интернет-журнала, они были выданы комендантами общежитий. Никакие другие источники этой информации не подтверждают.

В ГД заявили, что в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы

В ГД заявили, что в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы

Как уже сообщал Лайф, в России приняли закон о совершенствовании воинского учёта. Так, теперь повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и в электронном виде. Многие оказались обеспокоены новой волной мобилизации, однако в Кремле эту информацию опровергли.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • мгу
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров