Песков заявил, что впервые слышит о раздаче повесток в общежитиях МГУ

Разговоров о новой волне мобилизации в Кремле не ведётся. В этом заверил журналистов в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слухи о том, что студентам якобы стали выдавать повестки в вузах.

"Первый раз об этом слышу <…>. В Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации", — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В пятницу портал Doxa, который могут признать экстремистским, сообщил, что студентам Московского государственного университета якобы начали раздавать повестки в общежитиях вуза. По данным интернет-журнала, они были выданы комендантами общежитий. Никакие другие источники этой информации не подтверждают.