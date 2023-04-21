Форвард "Химок" вступился за Гогниева из-за "грязи и хейта"

Форвард "Химок" Илья Садыгов высказался в защиту тренера Спартака Гогниева. По мнению футболиста, он не заслужил такого количества критики в свой адрес.

"Этот человек не заслужил столько грязи, которую на него вылили. Если бы вы находились с ним в одном коллективе, ежедневно работали вместе и общались, то сказали бы: "Вот это классный мужик, от души!" — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Спортсмен признался, что Гогниев дал ему даже больше, чем все прошлые тренеры. Он напомнил, что когда-то тренер и сам был нападающим, поэтому смело объяснял ему многие тонкости игры в атаке, постоянно давал советы, но в первую очередь — придал уверенности. Футболист подчеркнул, что работать с ним было огромной честью, а также добавил, что всегда будет ему благодарен за тот период в "Химках", хоть "он и получился тяжёлым".

"Да, были неприятные ситуации, которые попали в публичное поле. Это в любом случае неправильно, я никого не оправдываю. Просто поймите: Гогниев так себя повёл не потому, что он такой человек, а из-за ситуаций, которые спровоцировали эмоции. Повторюсь, он не заслужил столько хейта", — добавил Садыгов.