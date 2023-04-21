Новым вице-премьером Великобритании стал Оливер Дауден

До нового назначения Дауден занимал в правительстве Риши Сунака пост канцлера герцогства Ланкастерского и секретаря кабинета министров. Как уточняет Sky News, он продолжит выполнять свои прежние обязанности наряду с новыми.

Напомним, что вице-премьер Великобритании, министр юстиции Доминик Рааб подал в отставку после обвинений в буллинге. Он принёс извинения за "непреднамеренный стресс", который мог вызвать у кого-то, и заявил, что продолжит поддерживать премьера Риши Сунака.