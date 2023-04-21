"Похищенная" в Москве мать помощницы сенатора Шевченко найдена в гостинице под Тверью
Мать помощницы сенатора Совфеда Шевченко найдена в Тверской области
Татьяна Адабаш. Обложка © t.me / SHOT
Татьяна Адабаш, о похищении которой ранее сообщила её дочь, помощница российского сенатора Совфеда Андрея Шевченко, Елена Силкина, найдена живой и здоровой в Тверской области. Об этом рассказали в столичном СК.
"Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска установлено местонахождение 77-летней пропавшей женщины на территории Тверской области", — сообщили в ведомстве.
По данным SHOT, женщина находилась в одной из гостиниц. Сейчас полиция устанавливает причины её побега и обстоятельства исчезновения.
Напомним, в Москве полицейские три дня искали мать Елены Силкиной — помощницы сенатора Совфеда Андрея Шевченко. Она утверждала, что 77-летнюю женщину похитили и потребовали за неё выкуп в два миллиона рублей.