"Похищенная" в Москве мать помощницы сенатора Шевченко найдена в гостинице под Тверью

Татьяна Адабаш, о похищении которой ранее сообщила её дочь, помощница российского сенатора Совфеда Андрея Шевченко, Елена Силкина, найдена живой и здоровой в Тверской области. Об этом рассказали в столичном СК.

"Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска установлено местонахождение 77-летней пропавшей женщины на территории Тверской области", — сообщили в ведомстве.

По данным SHOT, женщина находилась в одной из гостиниц. Сейчас полиция устанавливает причины её побега и обстоятельства исчезновения.