КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 13:47

"Похищенная" в Москве мать помощницы сенатора Шевченко найдена в гостинице под Тверью

Мать помощницы сенатора Совфеда Шевченко найдена в Тверской области

<p>Татьяна Адабаш. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/50398" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Татьяна Адабаш. Обложка © t.me / SHOT

Татьяна Адабаш, о похищении которой ранее сообщила её дочь, помощница российского сенатора Совфеда Андрея Шевченко, Елена Силкина, найдена живой и здоровой в Тверской области. Об этом рассказали в столичном СК.

"Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска установлено местонахождение 77-летней пропавшей женщины на территории Тверской области", — сообщили в ведомстве.

По данным SHOT, женщина находилась в одной из гостиниц. Сейчас полиция устанавливает причины её побега и обстоятельства исчезновения.

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Напомним, в Москве полицейские три дня искали мать Елены Силкиной — помощницы сенатора Совфеда Андрея Шевченко. Она утверждала, что 77-летнюю женщину похитили и потребовали за неё выкуп в два миллиона рублей.

Татьяна Миссуми
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