Россиянам рассказали, как выйти из "пасхального зажора"

После соблюдения длительного поста на Пасху принято баловать себя и своих близких разными вкусными блюдами, однако разорвать порочный круг переедания не так-то просто. Как вернуться к здоровому питанию и что делать с остатками кулича, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"Так называемый пасхальный зажор происходит потому, что много наготовили, много осталось и как-то выбросить жалко, тем более освящённые продукты грех выбрасывать. Люди стараются это всё съесть, пока не испортилось. Яйца достаточно диетический продукт, а с куличом посложнее — он высококалорийный, и пасха как сырковая масса", — заметила врач.

Если пасхальные яства ещё остались, достаточно правильно распределить приёмы пищи: на завтрак съесть пару яиц, а после обеда вместо десерта взять небольшой кусочек кулича. Что-то из блюд можно принести на работу, пригласить на ужин друзей, добавить яйца в салат — вариантов много, считает Соломатина.

Из кулича вполне можно сделать новое блюдо, например шарлотку: добавить в него яблоки и корицу, залить молоком с яйцом и запечь, советует диетолог. Также можно сделать из него сухарики.

"А зажор, когда уже всё равно, что есть, в основном бывает у людей, которые долго сидели на диете. Многие истязали себя в пост и неправильно питались, получали недостаточное количество питательных веществ, и вот сейчас организм просто сорвался с цепи, он отрывается, и требует, и требует. Тут нельзя голодать, три раза нормальное полноценное питание, два раза перекусы, добавлять в большом количестве клетчатку, то есть овощи. Должны быть внушительный объём и невысокая калорийность", — подытожила Соломатина.