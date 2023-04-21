"Королева изгибов": Maxim признал самой сексуальной женщиной мира мать троих детей
Журнал Maxim признал плюс-сайз модель Эшли Грэм cамой сексуальной женщиной мира
Модель Эшли Грэм. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ashleygraham
Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм стала cамой сексуальной женщиной мира по версии журнала Maxim. Авторы назвали её "королевой изгибов".
Модель Эшли Грэм на обложке Maxim. Фото © Maxim / Gilles Bensimon
35-летняя женщина появилась на обложке номера Hot 100. Она оставила позади Марго Робби, Кару Делевинь, Ану де Армас и Доху Кэт. На обложке Грэм появилась в атласном нижнем белье и халате с отделкой из перьев.
В беседе с журналом модель рассказала, что её тело, как и у остальных, "всегда меняется" и "всегда развивается". По словам Грэм, размеры и формы, пол, этническая принадлежность и возраст человека не должны рассматриваться как позитивные или негативные. Это просто часть сущности человека, считает женщина.
"Это должно быть что-то, что легко принять, и нам не нужно постоянно вести эти разговоры", — подчеркнула модель.
Эшли Грэм — 35 лет. Наиболее известна она как модель для плюс-сайз-журнала Lane Bryant. В 2016 году Грэм стала первой плюс-сайз-моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Её рост 175 см, вес 90 кг, объёмы 107-76-117. У Эшли трое детей.