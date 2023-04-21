"Королева изгибов": Maxim признал самой сексуальной женщиной мира мать троих детей

Американская плюс-сайз модель Эшли Грэм стала cамой сексуальной женщиной мира по версии журнала Maxim. Авторы назвали её "королевой изгибов".

Модель Эшли Грэм на обложке Maxim. Фото © Maxim / Gilles Bensimon

35-летняя женщина появилась на обложке номера Hot 100. Она оставила позади Марго Робби, Кару Делевинь, Ану де Армас и Доху Кэт. На обложке Грэм появилась в атласном нижнем белье и халате с отделкой из перьев.

В беседе с журналом модель рассказала, что её тело, как и у остальных, "всегда меняется" и "всегда развивается". По словам Грэм, размеры и формы, пол, этническая принадлежность и возраст человека не должны рассматриваться как позитивные или негативные. Это просто часть сущности человека, считает женщина.







"Это должно быть что-то, что легко принять, и нам не нужно постоянно вести эти разговоры", — подчеркнула модель.