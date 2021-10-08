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Беременная Эшли Грэм полностью разделась, чтобы показать во всей красе, что она ждёт двойню

На днях модель обрадовала фанатов новостью о том, что теперь количество мужчин в её доме заметно увеличится.

8 октября, 16:14

Фото © Instagram / ashleygraham

Популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм основала свою карьеру на бодипозитиве в фешен-мире, поэтому даже беременность не останавливает её от стильных или откровенных снимков. Недавно 33-летняя звезда ошарашила подписчиков, сообщив, что ждёт мальчиков-двойняшек, чем привела всех в восторг. Это объяснило огромный живот модели, который она показала на пикантном фото.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли снялась обнажённой, прикрыв грудь рукой, чтобы показать, как изменилось её тело во время беременности. Молодая мама не стала смущаться из-за растяжек и целлюлита, которые особенно были заметны на втором снимке. На нём модель лежала на кровати в одном коротком топе, пока муж-фотограф снимал всё на камеру. Но, судя по комментариям под откровенными кадрами, фигура Эшли не сильно пострадала из-за близнецов.

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Это очень прекрасно, что ты любишь своих малышей и хвастаешься своей беременностью! Тем более когда есть что показать🔥

sadie_heng

Хоть ты и беременная, но всё равно с отличной фигурой❤️

floarivero

Блин, спасибо тебе за то, что показываешь настоящую жизнь и напоминаешь, что ты не просто какая-то селеба из "Инстаграма", а живой человек

sunshine41124

Фото © Instagram / ashleygraham

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли Грэм смогла добиться успеха не только в карьерном плане, но и на личном фронте. Модель уже много лет счастливо замужем за видеооператором и фотографом Джастином Эрвином. Пара поженилась в 2010 году, а в 2020-м у них родился малыш Айзек. А теперь у него в скором времени появятся ещё двое братьев.

Беременная Эшли Грэм сбросила с себя одежду, игнорируя, что её живот и растяжки увидит весь мир

Беременная Эшли Грэм сбросила с себя одежду, игнорируя, что её живот и растяжки увидит весь мир

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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