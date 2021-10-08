Беременная Эшли Грэм полностью разделась, чтобы показать во всей красе, что она ждёт двойню
На днях модель обрадовала фанатов новостью о том, что теперь количество мужчин в её доме заметно увеличится.
Популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм основала свою карьеру на бодипозитиве в фешен-мире, поэтому даже беременность не останавливает её от стильных или откровенных снимков. Недавно 33-летняя звезда ошарашила подписчиков, сообщив, что ждёт мальчиков-двойняшек, чем привела всех в восторг. Это объяснило огромный живот модели, который она показала на пикантном фото.
Эшли снялась обнажённой, прикрыв грудь рукой, чтобы показать, как изменилось её тело во время беременности. Молодая мама не стала смущаться из-за растяжек и целлюлита, которые особенно были заметны на втором снимке. На нём модель лежала на кровати в одном коротком топе, пока муж-фотограф снимал всё на камеру. Но, судя по комментариям под откровенными кадрами, фигура Эшли не сильно пострадала из-за близнецов.
Это очень прекрасно, что ты любишь своих малышей и хвастаешься своей беременностью! Тем более когда есть что показать🔥
Хоть ты и беременная, но всё равно с отличной фигурой❤️
Блин, спасибо тебе за то, что показываешь настоящую жизнь и напоминаешь, что ты не просто какая-то селеба из "Инстаграма", а живой человек
Эшли Грэм смогла добиться успеха не только в карьерном плане, но и на личном фронте. Модель уже много лет счастливо замужем за видеооператором и фотографом Джастином Эрвином. Пара поженилась в 2010 году, а в 2020-м у них родился малыш Айзек. А теперь у него в скором времени появятся ещё двое братьев.
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