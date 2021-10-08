Беременная Эшли Грэм полностью разделась, чтобы показать во всей красе, что она ждёт двойню

Популярная модель плюс-сайз Эшли Грэм основала свою карьеру на бодипозитиве в фешен-мире, поэтому даже беременность не останавливает её от стильных или откровенных снимков. Недавно 33-летняя звезда ошарашила подписчиков, сообщив, что ждёт мальчиков-двойняшек, чем привела всех в восторг. Это объяснило огромный живот модели, который она показала на пикантном фото.

Фото © Instagram / ashleygraham

Эшли снялась обнажённой, прикрыв грудь рукой, чтобы показать, как изменилось её тело во время беременности. Молодая мама не стала смущаться из-за растяжек и целлюлита, которые особенно были заметны на втором снимке. На нём модель лежала на кровати в одном коротком топе, пока муж-фотограф снимал всё на камеру. Но, судя по комментариям под откровенными кадрами, фигура Эшли не сильно пострадала из-за близнецов.

Фото © Instagram / ashleygraham

Это очень прекрасно, что ты любишь своих малышей и хвастаешься своей беременностью! Тем более когда есть что показать🔥 sadie_heng

Хоть ты и беременная, но всё равно с отличной фигурой❤️ floarivero

Блин, спасибо тебе за то, что показываешь настоящую жизнь и напоминаешь, что ты не просто какая-то селеба из "Инстаграма", а живой человек sunshine41124

Фото © Instagram / ashleygraham