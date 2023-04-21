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21 апреля, 14:38

Президент Аргентины отказался идти на второй срок

Президент Аргентины Фернандес не будет участвовать в выборах осенью 2023 года

<p>Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © Getty Images / Marcos Brindicci</p>

Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © Getty Images / Marcos Brindicci

Президент Аргентины Альберто Фернандес не собирается баллотироваться на новый срок. Об этом он сказал в видеообращении, отвечая на вопрос о своём участии в выборах главы государства в октябре 2023 года.

"10 декабря я передам президентскую ленту тому, кто будет законно избран народом", подчеркнул он в "Твиттере".

Фернандес не сказал, кто пойдёт на выборы от правящей партии вместо него. Он пояснил, что праймериз поможет обществу "выбрать лучших мужчин и женщин из нашего фронта, которые лучше всего представят нас на следующих всеобщих выборах".

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Ранее сообщалось, что адвокат Роберт Кеннеди – младший — племянник 35-го американского лидера Джона Кеннеди — официально объявил об участии в выборах президента США.

Татьяна Миссуми
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