Президент Аргентины отказался идти на второй срок

Президент Аргентины Альберто Фернандес не собирается баллотироваться на новый срок. Об этом он сказал в видеообращении, отвечая на вопрос о своём участии в выборах главы государства в октябре 2023 года.

"10 декабря я передам президентскую ленту тому, кто будет законно избран народом", — подчеркнул он в "Твиттере".

Фернандес не сказал, кто пойдёт на выборы от правящей партии вместо него. Он пояснил, что праймериз поможет обществу "выбрать лучших мужчин и женщин из нашего фронта, которые лучше всего представят нас на следующих всеобщих выборах".