Аферисты под видом силовиков убедили спрятаться мать помощницы сенатора Шевченко

Мать помощницы сенатора Андрея Шевченко, о похищении которой ранее заявила её дочь, с 18 апреля находилась в гостинице "Турист" в Твери. Туда 77-летнюю женщину убедили приехать телефонные мошенники, сообщает SHOT.

Мать помощницы сенатора Андрея Шевченко найдена в гостинице в Твери. Видео Telegram / Прокуратура Москвы

По данным телеграм-канала, злоумышленники уговорили пенсионерку сменить сим-карту, чтобы с ней не смогли связаться близкие, и следовать их инструкциям. При этом они представились полицейскими. Мошенники давали женщине различные указания — о выезде из дома, покупке билетов, смене локаций. Сейчас пенсионерка в безопасности, её жизни и здоровью ничто не угрожает.