КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 14:55

Аферисты под видом силовиков убедили спрятаться мать помощницы сенатора Шевченко

Мать помощницы сенатора Андрея Шевченко, о похищении которой ранее заявила её дочь, с 18 апреля находилась в гостинице "Турист" в Твери. Туда 77-летнюю женщину убедили приехать телефонные мошенники, сообщает SHOT.

Мать помощницы сенатора Андрея Шевченко найдена в гостинице в Твери. Видео Telegram / Прокуратура Москвы

По данным телеграм-канала, злоумышленники уговорили пенсионерку сменить сим-карту, чтобы с ней не смогли связаться близкие, и следовать их инструкциям. При этом они представились полицейскими. Мошенники давали женщине различные указания — о выезде из дома, покупке билетов, смене локаций. Сейчас пенсионерка в безопасности, её жизни и здоровью ничто не угрожает.

Напомним, мать Елены Силкиной — помощницы сенатора Совфеда Андрея Шевченко — полицейские искали в Москве в течение трёх дней. Дочь утверждала, что неизвестные похитили родственницу и потребовали за неё выкуп в два миллиона рублей. Однако сегодня стало известно, что пенсионерку нашли в гостинице в Тверской области.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Никита Никонов
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