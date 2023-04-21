4 опасных способа сбить температуру, которыми грешат россияне

При высокой температуре крайне не рекомендуется употреблять горячие напитки, всячески парить ноги и пить алкоголь, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. По её словам, это сделает только хуже, а ограничиться лучше обычной водой или несладким чаем комнатной температуры.

"Когда температура повышена, не надо проводить согревающие процедуры: делать какие-то ингаляции, парить ноги в горячей воде. Люди привыкли так бороться с простудой. Но подобные процедуры будут только усиливать кровоток, ещё больше провоцировать жар и могут привести к обезвоживанию", — рассказала она телеканалу "Москва 24".

Также при высокой температуре лучше отказаться от алкоголя. По словам терапевта, чаще всего речь идёт об инфекционном заболевании, при котором выделительные органы должны работать с повышенной нагрузкой. Спиртное же повышает токсическое воздействие на печень, а также вызывает спазм сосудов и повышает температуру.

Сбивать же температуру врач советует только при её достижении отметки 38 градусов. Она отметила, что этот симптом означает борьбу иммунитета с болезнью и выброс определённых веществ.