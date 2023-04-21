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21 апреля, 15:12

Октябрина Ганичкина рассказала, что сажать в огороде в мае

Агроном Октябрина Ганичкина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, что можно посадить в огороде в мае. По словам эксперта, в этот период лучше всего сеять огурцы и однолетние цветы, при этом пользоваться лучше теплицей.

"Я рекомендую сажать будущие плодовые культуры в теплицу, ведь у нас ещё почва недостаточно хорошо прогрелась", — отметила она.

С первых чисел мая в открытом удобренном грунте можно сеять редис, морковь, петрушку, укроп и горох. В середине месяца к высадке будут готовы капуста, томаты, перцы и баклажаны. При этом не стоит забывать, что они относятся к теплолюбивым культурам, поэтому их лучше внедрять в парниковую почву. А к 15–20 мая почва будет готова к высадке картофеля.

При этом не стоит паниковать, если придёт резкое похолодание и нужно будет защитить культуры от заморозков. Так, перед посадочным процессом участок необходимо залить 70-градусной горячей водой, а землю снабдить полезным миксом из суперфосфата и столовой ложки сульфата калия.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал о том, как улучшить урожай. Для этого всего лишь нужно высадить на своём участке некоторые цветы. Они помогут повысить качество урожая плодово-ягодных растений и овощей.

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ТАСС / Алпаткин Александр

Николь Вербер
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