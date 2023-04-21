Каинова печать: Многоликая ведьма назвала 3 причины самых страшных родовых проклятий

Издревле проклятия совершались по трём канонам и иногда из-за любви, рассказала многоликая ведьма, участница шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" на телеканале ТНТ Надежда Шевченко. К первой группе подверженных этому людей она отнесла убийц, в частности царской семьи Романовых.

"Мы очень отошли от своих корней, своего рода, мы забыли про все каноны… Проклятие, если оно свыше, получал тот род, который участвовал в убийстве, например царской семьи, потому что они были помазанниками Божьими", — рассказала она РИА "ФедералПресс".

Вторая группа, добавила Шевченко, — причастные к убийствам священнослужителей, а третья — те, что отнимали последний кусок хлеба у других. Последним, кстати, "сразу давали Каинову печать".

Однако существуют проклятия, накладываемые в роду из-за любви. К примеру, в случае отношений между представителями разных каст. Тогда проводился родительский обряд, который мог даже затронуть будущее потомство в случае его "глубинного" характера. Вымолить же совершённое проклятие, предупредила экстрасенс, можно только добрыми делами у Бога.

"А те, что совершаются в роду, надо вымаливать у родителей. Важно найти того, кто проклял, и выяснить, за что. Это поможет снять проклятие, например через соборование. Но работает не всегда — бывает, что всё идёт до седьмого колена", — заключила Шевченко.