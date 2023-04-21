Запад подготовил 65 украинских операторов ЗРК Patriot

США вместе с союзниками завершили подготовку 65 украинских операторов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил в пятницу американский генерал Марк Милли на брифинге в Рамштайне по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Patriot — американский наземный мобильный зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности. Он предназначен для обороны от средств воздушного нападения, в первую очередь баллистических ракет, и принят на вооружение в США, Германии, Израиле, ОАЭ, Южной Корее, Японии и ряде других стран. Patriot способен обнаруживать цели, летящие со скоростью до 2,2 тысячи километров в час на расстоянии до 180 километров. Стоимость одной батареи составляет около одного миллиарда долларов, а одной ракеты-перехватчика — порядка четырёх миллионов в той же валюте.