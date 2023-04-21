10 золотых правил счастливых семей, которые помогут сохранить любовь в браке

В отношениях важно всегда прямо говорить о своих потребностях и избегать манипуляций, предупредила психолог Екатерина Иванова. Она напомнила, что партнёр не экстрасенс и не обязан угадывать смысл намёков.

"Догадываться о желаниях и нуждах — это была задача мам, когда мы были детьми. Не стоит ждать этого от других людей, даже очень близких. Золотое правило: просить словами через рот! Просьба — лучший способ добиться желаемого", — рассказала она РИА "ФедералПресс".

Иванова настоятельно рекомендует отбросить любые манипуляции, так как далеко не все их понимают, а некоторые ещё и могут отреагировать негативно. Партнёр попросту почувствует вину и посчитает, что всё сделанное им обесценено.

Также Иванова призвала просить о чём-то сразу, не упрекая в будущем об упущенном. То же касается и вопросов, которые нужно "задавать правильно", избегая утверждений с вопросительной интонацией. Не менее важно, добавила специалист, слушать своего партнёра и уделять ему внимание.

"Нужно помнить и соблюдать границы другого, уважать его потребности и особенности. Если вы искренне не понимаете, как можно так долго спать, а для другого сон — важнейшая потребность, чтобы восстановиться физически и эмоционально, не стоит его будить и стыдить за это каждый раз", — отметила Иванова.

Психолог порекомендовала разрешить друг другу спорить и отстаивать свои взгляды и потребности, так как именно это поможет разным людям понять и узнать друг друга. Причём все изменения необходимо начинать с себя, не ожидая первого шага от партнёра.

"Это непременно изменит и вашу семейную систему. Да, семья — это система. Все её члены оказывают на неё влияние", — заключила она.