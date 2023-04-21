КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 16:11

Верку Сердючку не выпустили с Украины на гастроли

Украинские власти не выпустили Верку Сердючку на гастроли по США и Канаде

<p>Андрей Данилко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Андрей Данилко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, был вынужден отменить гастроли по Канаде и США, потому что не смог покинуть территорию Украины.

В своём микроблоге Данилко объяснил, что в неполном составе коллектив в гастрольный тур отправиться тоже не мог, потому что "качество шоу зависит от каждого из участников". Он уточнил, что его коллеги живут в разных частях Незалежной и не успели вовремя оформить все необходимые для выезда документы.

При этом музыкант добавил, что не отменяет концерты, а переносит их на осень текущего года.

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В марте бывший друг Верки Сердючки признался, что остался в шоке от антироссийского концерта артиста в Италии. Он даже предположил, что за свои выступления Данилко получает два гонорара — за концерт и вакханалию на сцене.

Ирина Фальке
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