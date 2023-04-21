Риелтор объяснил, стоит ли инвестировать в недвижимость в Сочи

Несмотря на кажущуюся прибыль от покупки недвижимости в одном из курортных городов Краснодарского края, это может выйти инвестору боком. Так считает риелтор Павел Боровиков. По его словам, рынок Кубани "перегрет", что грозит немалыми убытками при попытке продать, казалось бы, ценный актив.

"Рынок этого региона сегодня очень сильно перегрет. Это видно по всем аналитикам, по всем реальным продажам. Стоимость выхода из проекта сейчас может доходить до 50% от действительной цены", — рассказал он РИА "ФедералПресс".

Иными словами, при рыночной стоимости объекта в 20 миллионов рублей потенциальный покупатель будет готов отдать за него лишь 10 миллионов. Эксперт отметил, что если человеку нравится отдыхать в том же Сочи, то это не значит, что город является инвестиционно привлекательным.