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Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 15:56
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ВСУ предрекли неожиданное предательство перед "большим контрнаступлением"

СМИ: США могут прекратить военную помощь ВСУ перед контрнаступлением

Обложка © Getty Images / Chris McGrath

Обложка © Getty Images / Chris McGrath

Утечка секретных материалов Пентагона может вынудить Вашингтон изменить подход к поддержке ВСУ перед предполагаемым весенним контрнаступлением, считает обозреватель Yeni Şafak Кадир Устюн.

"В связи с утечкой секретных документов в преддверии контрнаступления, которое ожидается весной, Вашингтон начал пересматривать отношение к ситуации на Украине", — написал журналист.

Дело в том, что президент США Джо Байден начинает испытывать колоссальное давление по поводу помощи украинской армии, отмечает обозреватель. Устюн считает причиной тому нарушенное обещание лидера Незалежной Владимира Зеленского добиться полного военного поражения России. Согласно оценке Устюна, возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева так же невозможно, как и победа ВСУ в конфликте, несмотря на поставки оружия со стороны НАТО.

ВСУ провалили шанс сделать весеннее контрнаступление неожиданным
ВСУ провалили шанс сделать весеннее контрнаступление неожиданным

Ранее Лайф сообщал, что группа украинских военных сдалась в плен четырём бойцам ЧВК "Вагнер" в Артёмовске. Они приняли такое решение, потому что остались без помощи своих.

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Андрей Бражников
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