СК завёл дело на пермского депутата после разоблачения Лайфа, но он уже сбежал из России
СК возбудил дело на депутата Заксобрания Пермского края после публикации Лайфа
Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк. Фото © VK / Илья Лисняк
СК возбудил уголовное дело на депутата Законодательного собрания Пермского края, владельца нескольких пабликов в соцсетях Илью Лисняка за вымогательство в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона. Следователи обратили внимание на народного избранника после разгромного расследования Лайфа.
"По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере", — рассказали в краевом СУ СКР.
Лисняк успел сбежать из России. Правоохранители объявили его в международный розыск. В офисах компаний, к которым имеет отношение подозреваемый народный избранник, а также в его доме провели обыски.
Лайф ранее выяснил, что пермский депутат требовал деньги у ряда людей и организаций за блок на негативную информацию в подконтрольных ему пабликах и группах в различных соцсетях. Кроме того, Лисняк в 2022 году выиграл тендер на два миллиона рублей на освещение событий в местном Дворце молодёжи. Однако в это время заведение находилось на ремонте, в нём даже не было пола. Сам депутат в беседе с Лайфом опровергал все обвинения.