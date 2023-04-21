СК завёл дело на пермского депутата после разоблачения Лайфа, но он уже сбежал из России

"По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере", — рассказали в краевом СУ СКР.

Лайф ранее выяснил, что пермский депутат требовал деньги у ряда людей и организаций за блок на негативную информацию в подконтрольных ему пабликах и группах в различных соцсетях. Кроме того, Лисняк в 2022 году выиграл тендер на два миллиона рублей на освещение событий в местном Дворце молодёжи. Однако в это время заведение находилось на ремонте, в нём даже не было пола. Сам депутат в беседе с Лайфом опровергал все обвинения.