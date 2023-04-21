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21 апреля, 16:36

СК завёл дело на пермского депутата после разоблачения Лайфа, но он уже сбежал из России

СК возбудил дело на депутата Заксобрания Пермского края после публикации Лайфа

<p>Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк. Фото © VK / <a href="https://vk.com/ilya_lisnyak" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илья Лисняк</a></p>

Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Лисняк. Фото © VK / Илья Лисняк

СК возбудил уголовное дело на депутата Законодательного собрания Пермского края, владельца нескольких пабликов в соцсетях Илью Лисняка за вымогательство в особо крупном размере у сотрудника аппарата администрации региона. Следователи обратили внимание на народного избранника после разгромного расследования Лайфа.

"По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере", — рассказали в краевом СУ СКР.

Лисняк успел сбежать из России. Правоохранители объявили его в международный розыск. В офисах компаний, к которым имеет отношение подозреваемый народный избранник, а также в его доме провели обыски.

Лайф ранее выяснил, что пермский депутат требовал деньги у ряда людей и организаций за блок на негативную информацию в подконтрольных ему пабликах и группах в различных соцсетях. Кроме того, Лисняк в 2022 году выиграл тендер на два миллиона рублей на освещение событий в местном Дворце молодёжи. Однако в это время заведение находилось на ремонте, в нём даже не было пола. Сам депутат в беседе с Лайфом опровергал все обвинения.

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Андрей Бражников
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