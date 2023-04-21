Натовский самолёт-разведчик шесть часов кружил над российским регионом

Крупный стратегический разведывательный самолёт Военно-воздушных сил Британии был замечен сегодня днём около западной границы России и над Калининградской областью. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, отслеживающего авиаперелёты.

Согласно информации трекера, Boeing RC-135W Rivet Joint вылетел с авиабазы Уоддингтон и двигался в восточном направлении, минуя Нидерланды и Германию. Около 13:30 мск британский самолёт достиг Балтийского моря.

Траектория полёта британского Boeing RC-135W. Фото © LiveJournal / makanom

Затем разведывательный "боинг" облетел Калининградскую область через территорию Литвы и Польши, некоторое время находился вблизи границы Белоруссии, а потом взял курс на север. Достигнув национального парка "Разнас" в Латвии, расположенного в 40 километрах от Псковской области, натовский борт направился по направлению к городу Раквере и развернулся.

В общей сложности он преодолел 700 километров вдоль территории РФ, завершив круговой облёт российского анклава. Продолжительность полёта в указанной области составила примерно шесть часов, самолёт двигался со скоростью примерно 820 км/ч на высоте почти 11 километров.