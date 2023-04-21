В Новгородской области перевернулся микроавтобус, пострадало 7 человек

В районе деревни Давыдово Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус, есть пострадавшие. Как сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону, авария произошла из-за наезда на препятствие в ходе совершения обгона.

Место ДТП с микроавтобусом в Новгородской области. Видео © Telegram / УГИБДД УМВД России по Новгородской области

"Водитель, мужчина 1974 г.р., управляя микроавтобусом "Мерседес-Спринтер", выполняющим рейс по маршруту Санкт- Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Демянск – Марево", при объезде двигающегося в попутном направлении автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам начальника УГИБДД УМВД России по Новгородской области Виктора Гаврилова, всего в автомобиле находилось 14 человек: водитель и 13 пассажиров. На данный момент семь из них обратились за помощью к врачам.