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21 апреля, 18:26

В Новгородской области перевернулся микроавтобус, пострадало 7 человек

<p>Работа экстренных служб на месте ДТП с микроавтобусом в Новгородской области. Обложка © <a href="https://t.me/ugibdd53/2457" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / УГИБДД УМВД России по Новгородской области</p>

Работа экстренных служб на месте ДТП с микроавтобусом в Новгородской области. Обложка © Telegram / УГИБДД УМВД России по Новгородской области

В районе деревни Давыдово Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус, есть пострадавшие. Как сообщили в УГИБДД УМВД РФ по региону, авария произошла из-за наезда на препятствие в ходе совершения обгона.

Место ДТП с микроавтобусом в Новгородской области. Видео © Telegram / УГИБДД УМВД России по Новгородской области

"Водитель, мужчина 1974 г.р., управляя микроавтобусом "Мерседес-Спринтер", выполняющим рейс по маршруту Санкт- Петербург – Великий Новгород – Старая Русса – Демянск – Марево", при объезде двигающегося в попутном направлении автомобиля совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием на проезжую часть дороги", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам начальника УГИБДД УМВД России по Новгородской области Виктора Гаврилова, всего в автомобиле находилось 14 человек: водитель и 13 пассажиров. На данный момент семь из них обратились за помощью к врачам.

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Матвей Константинов
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