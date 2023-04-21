Раскрыта такса СБУ за выезд украинцев в Польшу и Германию
Эксперт Киселёв обвинил СБУ в сборе дани с украинцев за выезд с передовой
Фото © Служба безопасности Украины
С жителей Донецкой области, которые пытаются покинуть прифронтовую территорию, собирают "дань" сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). О расценках РИА "Новости" рассказал военный эксперт Виталий Киселёв.
"В населённых пунктах Константиновка, Краматорск, Славянск, Авдеевка сотрудники СБУ стоят заградотрядом и продолжают спекулировать на жизни простых украинцев. С тех, кто на машинах выезжает из этих населённых пунктов на территорию Украины, в Польшу, Германию… требуют по $1 тысяче и выше", — поделился Киселёв.
По его словам, цена выезда нефиксированная. Для владельцев дорогих авто такса выше. Тем, кто отказывается платить, сотрудники СБУ на блокпостах угрожают прострелить колёса.
Ранее в Запорожской области предложили переименовать Службу безопасности Украины в "службу бандитов и убийц". С такой инициативой выступил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.