Клубы дыма и слёзы: "Призрачный" бензовоз с мёртвым водителем "парализовал" мост в США

В американском штате Коннектикут на мосту Golden Star перевернулся бензовоз, в результате возгорания произошёл мощный взрыв. Местные СМИ сообщают, что есть пострадавшие, один человек погиб.

После того как огонь охватил прицеп с горючим, последовал взрыв, и пламя перекинулось на здания, находящиеся под мостом. Движение на трассе остановлено в обоих направлениях. Несколько аварийных бригад находятся на месте происшествия. Водитель автоцистерны скончался на месте. Количество пострадавших пока не установлено.