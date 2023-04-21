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21 апреля, 19:05

Клубы дыма и слёзы: "Призрачный" бензовоз с мёртвым водителем "парализовал" мост в США

На мосту в штате Коннектикут взорвался бензовоз, погиб водитель

В американском штате Коннектикут на мосту Golden Star перевернулся бензовоз, в результате возгорания произошёл мощный взрыв. Местные СМИ сообщают, что есть пострадавшие, один человек погиб.

Пожар в результате взрыва бензовоза на мосту в США. Видео © Twitter / @Spriter99880

После того как огонь охватил прицеп с горючим, последовал взрыв, и пламя перекинулось на здания, находящиеся под мостом. Движение на трассе остановлено в обоих направлениях. Несколько аварийных бригад находятся на месте происшествия. Водитель автоцистерны скончался на месте. Количество пострадавших пока не установлено.

Пожар на мосту в штате Коннектикут. Фото © Twitter / @nypost

Пожар на мосту в штате Коннектикут. Фото © Twitter / @nypost

Ранее Лайф писал, что бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Углегорском районе Сахалинской области, в результате ДТП погиб водитель.

Есть пострадавшие: Момент мощного взрыва на шоколадной фабрике в США попал на видео

Есть пострадавшие: Момент мощного взрыва на шоколадной фабрике в США попал на видео

Обложка ©

Twitter / @Spriter99880

Ирина Фальке
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