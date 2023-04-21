Клубы дыма и слёзы: "Призрачный" бензовоз с мёртвым водителем "парализовал" мост в США
На мосту в штате Коннектикут взорвался бензовоз, погиб водитель
В американском штате Коннектикут на мосту Golden Star перевернулся бензовоз, в результате возгорания произошёл мощный взрыв. Местные СМИ сообщают, что есть пострадавшие, один человек погиб.
Пожар в результате взрыва бензовоза на мосту в США. Видео © Twitter / @Spriter99880
После того как огонь охватил прицеп с горючим, последовал взрыв, и пламя перекинулось на здания, находящиеся под мостом. Движение на трассе остановлено в обоих направлениях. Несколько аварийных бригад находятся на месте происшествия. Водитель автоцистерны скончался на месте. Количество пострадавших пока не установлено.
Пожар на мосту в штате Коннектикут. Фото © Twitter / @nypost
Ранее Лайф писал, что бензовоз с дизельным топливом опрокинулся в Углегорском районе Сахалинской области, в результате ДТП погиб водитель.
Twitter / @Spriter99880