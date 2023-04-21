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Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 22:33

В Госдуме не считают трагедией отмену Албанией безвизового режима для россиян

Депутат Гаврилов: Албания так и останется для россиян неизвестной страной

Отменившая безвизовый режим для россиян Албания так и останется для отечественных туристов неизвестной страной. Такое мнение Лайфу выразил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"Албания всегда была в тени своих соседей в культурном и туристическом плане и, когда появилась возможность стать одним из государств – лидеров туризма, не смогла ею воспользоваться. Сейчас наши туристы всё чаще выбирают внутренний туризм по России, а Албания, похоже, так и останется неизвестной большинству россиян страной", — сказал он.

Кроме того, парламентарий отметил, что этим решением власти страны также поставили крест на привлекательности Албании для православных паломников из России.

Эксперт рассказал, как безвизовый режим России с рядом стран отразится на туризме
Эксперт рассказал, как безвизовый режим России с рядом стран отразится на туризме

В свою очередь депутат Госдумы Яна Лантратова заметила, что Албания была не самым популярным маршрутом у россиян, поэтому большой трагедии в связи с этим событием не произошло.

"Тем более страна не закрывает от нас въезд, а просто отменяет безвизовый режим, действовавший ранее в туристический период", — добавила Лантратова.

Напомним, 21 апреля албанское посольство в Москве сообщило, что власти Тираны отменили безвизовый режим для россиян, действовавший ежегодно во время курортного сезона — с 1 мая по 30 сентября.

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Ольга Годуненко
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