В Госдуме не считают трагедией отмену Албанией безвизового режима для россиян

Отменившая безвизовый режим для россиян Албания так и останется для отечественных туристов неизвестной страной. Такое мнение Лайфу выразил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

"Албания всегда была в тени своих соседей в культурном и туристическом плане и, когда появилась возможность стать одним из государств – лидеров туризма, не смогла ею воспользоваться. Сейчас наши туристы всё чаще выбирают внутренний туризм по России, а Албания, похоже, так и останется неизвестной большинству россиян страной", — сказал он.

Кроме того, парламентарий отметил, что этим решением власти страны также поставили крест на привлекательности Албании для православных паломников из России.

В свою очередь депутат Госдумы Яна Лантратова заметила, что Албания была не самым популярным маршрутом у россиян, поэтому большой трагедии в связи с этим событием не произошло.

"Тем более страна не закрывает от нас въезд, а просто отменяет безвизовый режим, действовавший ранее в туристический период", — добавила Лантратова.