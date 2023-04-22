СК: Продававшая обнажённые фото дочери мать из Пензы заработала 2,5 млн рублей

Жительница Пензы, продававшая в Сети фото своей обнажённой 11-летней дочери, заработала таким образом 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Пензенской области.

Согласно официальным данным, 38-летняя безработная торговала снимками голой дочери с октября 2020-го по март 2022-го. В настоящее время ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также в использовании при этом несовершеннолетней. Вину горе-мамаша признала и сейчас находится под домашним арестом. Девочку забрал отец.