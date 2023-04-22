СК: Продававшая обнажённые фото дочери мать из Пензы заработала 2,5 млн рублей
Жительница Пензы, продававшая в Сети фото своей обнажённой 11-летней дочери, заработала таким образом 2,5 млн рублей. Об этом сообщает Следственное управление СКР по Пензенской области.
Согласно официальным данным, 38-летняя безработная торговала снимками голой дочери с октября 2020-го по март 2022-го. В настоящее время ей предъявлено обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, а также в использовании при этом несовершеннолетней. Вину горе-мамаша признала и сейчас находится под домашним арестом. Девочку забрал отец.
Ранее Лайф писал, что предприимчивая мать успела передать извращенцам почти 30 снимков, пока её "бизнес" не накрыли полицейские. Сейчас расследование уголовного дела находится на завершающей стадии и вскоре оно будет передано в суд.
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