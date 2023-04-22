Скарлетт Йоханссон больше не сыграет Чёрную Вдову
Скарлетт Йоханссон больше не сыграет роль Чёрной Вдовы в фильмах Marvel. Об этом актриса рассказала на подкасте The Goop.
Она отметила, что "глава окончена". По словам актрисы, в течение десяти лет, когда она возвращалась к персонажу русской супергероини Наташи Романофф, она сделала всё, что могла.
Впервые Чёрная Вдова в исполнении Йоханссон появилась в картине "Железный человек – 2", вышедшей на экраны в 2010 году. В последний раз актриса воплотила этот образ в одноимённом приквеле в 2021-м.
А ранее звезда The Last of Us и "Игры престолов" Педро Паскаль признался, что хотел покончить с актёрством из-за нищеты. Он рассказал, что в 1990-х годах пробовался на роли в рекламе и других проектах и подрабатывал официантом. Его редко утверждали, и он часто думал бросить профессию из-за проблем с деньгами.