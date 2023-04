Скарлетт Йоханссон больше не сыграет Чёрную Вдову

А ранее звезда The Last of Us и "Игры престолов" Педро Паскаль признался, что хотел покончить с актёрством из-за нищеты. Он рассказал, что в 1990-х годах пробовался на роли в рекламе и других проектах и подрабатывал официантом. Его редко утверждали, и он часто думал бросить профессию из-за проблем с деньгами.