Скарлетт Йоханссон больше не сыграет Чёрную Вдову

Скарлетт Йоханссон больше не сыграет роль Чёрной Вдовы в фильмах Marvel. Об этом актриса рассказала на подкасте The Goop.

Она отметила, что "глава окончена". По словам актрисы, в течение десяти лет, когда она возвращалась к персонажу русской супергероини Наташи Романофф, она сделала всё, что могла.

Впервые Чёрная Вдова в исполнении Йоханссон появилась в картине "Железный человек – 2", вышедшей на экраны в 2010 году. В последний раз актриса воплотила этот образ в одноимённом приквеле в 2021-м.