КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 22:25

Зеленский запретил давать связанные с Россией названия географическим объектам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "деколонизации", запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Соответствующая информация появилась на сайте Верховной рады.

Документ запрещает давать названия, "которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют" Россию или её достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события. Запрет также распространяется на деятелей, которые "осуществляли агрессию против Украины" или "преследование представителей оппозиции".

Власти Киева окончательно отняли землю у российского посольства

Власти Киева окончательно отняли землю у российского посольства

Новый законодательный акт стал продолжением так называемого закона о декоммунизации, который был принят восемь лет назад. За время его действия на Украине сменили название более 900 населённых пунктов и около 50 тысяч улиц, которые носили имена российских и советских деятелей.

В стране также продолжается снос скульптурных композиций, которые так или иначе связывают её с Россией. Так, в марте в Киеве демонтировали памятник советскому истребителю МиГ-19. Монумент был установлен в 1986 году на территории школы № 5 в Печерском районе украинской столицы.

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t.me / Zelenskiy / Official

Ольга Платонова
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