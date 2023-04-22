Зеленский запретил давать связанные с Россией названия географическим объектам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "деколонизации", запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией. Соответствующая информация появилась на сайте Верховной рады.

Документ запрещает давать названия, "которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют" Россию или её достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события. Запрет также распространяется на деятелей, которые "осуществляли агрессию против Украины" или "преследование представителей оппозиции".

Новый законодательный акт стал продолжением так называемого закона о декоммунизации, который был принят восемь лет назад. За время его действия на Украине сменили название более 900 населённых пунктов и около 50 тысяч улиц, которые носили имена российских и советских деятелей.