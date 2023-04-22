Латвия передаст Украине все ПЗРК Stinger
Глава Минобороны Латвии Мурниеце сообщила о передаче Украине всех ПЗРК Stinger
Латвия готова направить Украине все свои оставшиеся ПЗРК Stinger. Об этом заявила латвийский министр обороны Инара Мурниеце.
"Сегодня на встрече в Рамштайне я заявила, что Латвия приняла решение передать последнюю партию ПЗРК Stinger Украине", — написала Мурниеце в "Твиттере", добавив, что Рига также продолжит программу обучения украинских солдат.
Ранее в МИД РФ назвали недальновидными и опасными заявления о возможном вступлении Украины в НАТО. Так во внешнеполитическом ведомстве России отреагировали на заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который посетил Киев.