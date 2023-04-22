Латвия передаст Украине все ПЗРК Stinger

Латвия готова направить Украине все свои оставшиеся ПЗРК Stinger. Об этом заявила латвийский министр обороны Инара Мурниеце.

"Сегодня на встрече в Рамштайне я заявила, что Латвия приняла решение передать последнюю партию ПЗРК Stinger Украине", — написала Мурниеце в "Твиттере", добавив, что Рига также продолжит программу обучения украинских солдат.