Журналисты "Вечерней Москвы" получили благодарственные письма в Мосгордуме

В Мосгордуме 20 апреля состоялось награждение работников СМИ. Благодарственные письма за освещение деятельности столичного парламента получили в том числе сотрудники редакции "Вечерней Москвы", их вручил председатель думы Алексей Шапошников.

"Вечернюю Москву" и Мосгордуму связывает давняя плодотворная дружба. Я хочу пожелать Московской городской думе сохранить ту принципиальность и позицию, которая у неё есть", — отметил главный редактор газеты Александр Куприянов.

Шапошников поблагодарил журналистов за освещение деятельности парламентариев, назвав его сложным направлением работы. Кроме того, председатель Мосгордумы поздравил сотрудников "Вечерней Москвы" со столетием газеты.