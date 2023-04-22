Журналисты "Вечерней Москвы" получили благодарственные письма в Мосгордуме
Сотрудники "Вечерней Москвы" с наградами. Обложка © "Вечерняя Москва" / Пресс-служба Мосгордумы
В Мосгордуме 20 апреля состоялось награждение работников СМИ. Благодарственные письма за освещение деятельности столичного парламента получили в том числе сотрудники редакции "Вечерней Москвы", их вручил председатель думы Алексей Шапошников.
"Вечернюю Москву" и Мосгордуму связывает давняя плодотворная дружба. Я хочу пожелать Московской городской думе сохранить ту принципиальность и позицию, которая у неё есть", — отметил главный редактор газеты Александр Куприянов.
Шапошников поблагодарил журналистов за освещение деятельности парламентариев, назвав его сложным направлением работы. Кроме того, председатель Мосгордумы поздравил сотрудников "Вечерней Москвы" со столетием газеты.
Ранее Лайф писал, что главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов стал победителем Всероссийского конкурса журналистов имени Ясена Засурского "Золотой гонг". Куприянов получил статуэтку в виде древнегреческой богини Ириды, вестницы богов.