Перечислены категории россиян с самой большой пенсией
Эксперт Виноградов: Самую большую пенсию получат представители тяжёлых профессий
Самые высокие выплаты после выхода на заслуженный отдых получают жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем, а также некоторые категории госслужащих и военных. Об этом рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, слова которого приводит агентство "Прайм".
По словам эксперта, жители Крайнего Севера и приравненных к нему регионов получают надбавку за тяжёлые условия труда вне зависимости от квалификации и типа работы. На размер выплат влияет лишь суровость климата, в котором сегодняшнему пенсионеру приходилось трудиться. Кроме того, дополнительную пенсию за выслугу лет получают федеральные государственные гражданские служащие, военнослужащие, лётчики и космонавты.
"Для каждой из этих категорий предусмотрены особые условия получения дополнительной пенсии. Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев", — пояснил Виноградов.
Тем временем, как сообщал Лайф, для российских пенсионеров и получателей соцвыплат готовят финансовый инструмент, который позволит защитить их средства от мошенников и неправомерных списаний. Речь идёт о расчёте цифровым рублём. Соответствующий закон уже принят в первом чтении.
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