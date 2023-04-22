Перечислены категории россиян с самой большой пенсией

Самые высокие выплаты после выхода на заслуженный отдых получают жители районов Крайнего Севера с соответствующим трудовым стажем, а также некоторые категории госслужащих и военных. Об этом рассказал член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, слова которого приводит агентство "Прайм".

По словам эксперта, жители Крайнего Севера и приравненных к нему регионов получают надбавку за тяжёлые условия труда вне зависимости от квалификации и типа работы. На размер выплат влияет лишь суровость климата, в котором сегодняшнему пенсионеру приходилось трудиться. Кроме того, дополнительную пенсию за выслугу лет получают федеральные государственные гражданские служащие, военнослужащие, лётчики и космонавты.

"Для каждой из этих категорий предусмотрены особые условия получения дополнительной пенсии. Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и шести месяцев", — пояснил Виноградов.