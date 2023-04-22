Трамп пообещал добиться экономической независимости США от Китая
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства добьётся полной экономической независимости от Китая. Об этом он говорил перед сторонниками Республиканской партии в своей резиденции во Флориде.
"Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле... Я добьюсь тотальной независимости от Китая", — сказал Трамп.
Ранее Дональд Трамп предупредил о третьей мировой войне из-за руководства нынешнего американского президента Джо Байдена. По его мнению, сейчас мир находится на грани масштабного вооружённого конфликта.
Unsplash