КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 02:09

Трамп пообещал добиться экономической независимости США от Китая

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства добьётся полной экономической независимости от Китая. Об этом он говорил перед сторонниками Республиканской партии в своей резиденции во Флориде.

"Когда я вновь стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле... Я добьюсь тотальной независимости от Китая", сказал Трамп.

Трампа и Маска пригласили в Крым

Трампа и Маска пригласили в Крым

Ранее Дональд Трамп предупредил о третьей мировой войне из-за руководства нынешнего американского президента Джо Байдена. По его мнению, сейчас мир находится на грани масштабного вооружённого конфликта.

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Unsplash

Ольга Платонова
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