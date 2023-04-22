Победный удар: Глава Минфина Германии получил в пах от коллеги и был переизбран главой партии
Bild: Министр финансов ФРГ Линднер получил удар в пах от коллеги по партии
Курьёзный инцидент произошёл в ходе съезда Свободно-демократической партии Германии. Как пишет издание Bild, министр финансов страны Кристиан Линднер получил удар ниже пояса от коллеги по партии и члена Европарламента Николы Бир.
Министр финансов ФРГ Линднер получил удар в пах от коллеги по партии Бир. Видео © Twitter / migrate89
Всё произошло, когда Линднер собирался уходить со сцены. В этот момент Бир рукой случайно ударила коллегу в пах, не заметив министра. На секунду политик согнулся от боли, однако быстро пришёл в себя, улыбнулся и продолжил путь к выходу. Вскоре после этого Линднера переизбрали главой партии на новый срок.
Ранее Лайф писал, что в Румынии депутат на удалёнке присоединился к рабочей конференции прямо из душа. Позже Социал-демократическая партия объявила об отставке советника. В соцсетях он извинился за инцидент и назвал его случайной ошибкой.
Кадр видео Twitter / migrate89