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22 апреля, 02:41

Победный удар: Глава Минфина Германии получил в пах от коллеги и был переизбран главой партии

Bild: Министр финансов ФРГ Линднер получил удар в пах от коллеги по партии

Курьёзный инцидент произошёл в ходе съезда Свободно-демократической партии Германии. Как пишет издание Bild, министр финансов страны Кристиан Линднер получил удар ниже пояса от коллеги по партии и члена Европарламента Николы Бир.

Министр финансов ФРГ Линднер получил удар в пах от коллеги по партии Бир. Видео © Twitter / migrate89

Всё произошло, когда Линднер собирался уходить со сцены. В этот момент Бир рукой случайно ударила коллегу в пах, не заметив министра. На секунду политик согнулся от боли, однако быстро пришёл в себя, улыбнулся и продолжил путь к выходу. Вскоре после этого Линднера переизбрали главой партии на новый срок.

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Ранее Лайф писал, что в Румынии депутат на удалёнке присоединился к рабочей конференции прямо из душа. Позже Социал-демократическая партия объявила об отставке советника. В соцсетях он извинился за инцидент и назвал его случайной ошибкой.

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Кадр видео Twitter / migrate89

Юлия Коновалова
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