Победный удар: Глава Минфина Германии получил в пах от коллеги и был переизбран главой партии

Курьёзный инцидент произошёл в ходе съезда Свободно-демократической партии Германии. Как пишет издание Bild, министр финансов страны Кристиан Линднер получил удар ниже пояса от коллеги по партии и члена Европарламента Николы Бир.

Министр финансов ФРГ Линднер получил удар в пах от коллеги по партии Бир. Видео © Twitter / migrate89

Всё произошло, когда Линднер собирался уходить со сцены. В этот момент Бир рукой случайно ударила коллегу в пах, не заметив министра. На секунду политик согнулся от боли, однако быстро пришёл в себя, улыбнулся и продолжил путь к выходу. Вскоре после этого Линднера переизбрали главой партии на новый срок.