Пушков назвал трансгендерным хайпом акцию канадских политиков в женских туфлях
Канадские политики в туфлях. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ
Поступок канадских политиков, надевших женские туфли на заседание в знак защиты слабого пола от насилия, является трансгендерным хайпом. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Всё предельно ясно с этими "защитниками", — написал он в телеграм-канале.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задала неудобный вопрос Джо Байдену после слов о трансгендерах – душе нации. Дипломат указала на странную формулировку американского лидера.