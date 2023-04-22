КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 04:33

Пушков назвал трансгендерным хайпом акцию канадских политиков в женских туфлях

<p>Канадские политики в туфлях. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/alexey_pushkov/9310" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей ПУШКОВ</a></p>

Канадские политики в туфлях. Обложка © Telegram / Алексей ПУШКОВ

Поступок канадских политиков, надевших женские туфли на заседание в знак защиты слабого пола от насилия, является трансгендерным хайпом. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Всё предельно ясно с этими "защитниками", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задала неудобный вопрос Джо Байдену после слов о трансгендерах – душе нации. Дипломат указала на странную формулировку американского лидера.

Ольга Платонова
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