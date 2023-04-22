Пушков назвал трансгендерным хайпом акцию канадских политиков в женских туфлях

Поступок канадских политиков, надевших женские туфли на заседание в знак защиты слабого пола от насилия, является трансгендерным хайпом. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Всё предельно ясно с этими "защитниками", — написал он в телеграм-канале.