Захарова задала неудобный вопрос Байдену после слов о трансгендерах – душе нации

"Трансгендерные американцы формируют душу нашей нации — гордо служат в армии, лечат смертельные болезни, занимают выборные должности, ведут процветающий бизнес, борются за справедливость, воспитывают семьи и многое другое", — говорится в заявлении.

По словам Байдена, транс-дети заслуживают возможности учиться в безопасных и благоприятных школах, заводить значимые дружеские отношения, а также жить открыто и честно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила в телеграм-канале внимание, что ВОЗ 25 мая 2019 года официально перестала классифицировать трансгендерность как психическое расстройство. Как отметила дипломат, "психо" переводится с древнегреческого языка как "душа".