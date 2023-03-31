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31 марта, 09:30

Захарова задала неудобный вопрос Байдену после слов о трансгендерах – душе нации

Захарова оценила слова Байдена о том, что трансгендеры формируют душу американской нации

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock</p>

Президент США Джо Байден. Фото © Shutterstock

Президент США Джо Байден неожиданно объявил трансгендеров душой американской нации. На сайте Белого дома опубликовано его обращение в честь международного дня видимости трансгендеров.

"Трансгендерные американцы формируют душу нашей нации — гордо служат в армии, лечат смертельные болезни, занимают выборные должности, ведут процветающий бизнес, борются за справедливость, воспитывают семьи и многое другое", — говорится в заявлении.

По словам Байдена, транс-дети заслуживают возможности учиться в безопасных и благоприятных школах, заводить значимые дружеские отношения, а также жить открыто и честно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила в телеграм-канале внимание, что ВОЗ 25 мая 2019 года официально перестала классифицировать трансгендерность как психическое расстройство. Как отметила дипломат, "психо" переводится с древнегреческого языка как "душа".

"Это заявление президента США указывает на душевное нездоровье американской нации? Байдену виднее, конечно", — заметила Захарова.

Появилось видео нападения женщины-трансгендера на приходскую школу в американском Нашвилле

Появилось видео нападения женщины-трансгендера на приходскую школу в американском Нашвилле

Ранее Захарова призвала главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля вступиться за журналистов Ассанжа и Касема после ареста в РФ корреспондента WSJ Гершковича.

Светлана Оперук
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