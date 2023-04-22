КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 04:03

В Люберцах загорелся цех по утилизации пластика и резины

В подмосковных Люберцах загорелся металлический цех по утилизации пластика и резины. Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

К тушению возгорания привлечено 38 человек и 11 единиц техники. Угрозы распространения огня на данный момент нет.

Пожар в цехе по утилизации пластика и резины в Люберцах. Видео © LIFE

Завод с телевизорами Hyundai и Xiaomi загорелся в Зеленограде

Завод с телевизорами Hyundai и Xiaomi загорелся в Зеленограде

Ранее Лайф рассказывал, что в Волгограде в пятиэтажке произошли взрыв и пожар после утечки бытового газа. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Проводится проверка.

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t.me / МЧС России

Артур Лапсаков
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