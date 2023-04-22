В Люберцах загорелся цех по утилизации пластика и резины
В подмосковных Люберцах загорелся металлический цех по утилизации пластика и резины. Пожар локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.
К тушению возгорания привлечено 38 человек и 11 единиц техники. Угрозы распространения огня на данный момент нет.
Пожар в цехе по утилизации пластика и резины в Люберцах. Видео © LIFE
Ранее Лайф рассказывал, что в Волгограде в пятиэтажке произошли взрыв и пожар после утечки бытового газа. Предварительно, погибших и пострадавших нет. Проводится проверка.
Обложка ©
t.me / МЧС России